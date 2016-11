PM prende 2 e recupera carga roubada em SG

30/11/2016 às 08:00h Enviado por: Samuel Castro

Jhonathan e Isaías foram autuados por roubo na 73ªDP Foto: Sandro Nascimento

Dois homens foram presos por policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), no início da manhã de ontem, na Água Mineral, em São Gonçalo, após tentarem roubar um furgão carregado de alimentos.



Um policial militar, lotado no Grupamento de Ações Táticas (GAT), seguia para o batalhão quando flagrou Isaías Ferreira da Silva, de 22 anos, e Jhonathan de Menezes Borges, de 29, roubando um furgão na RJ-104, na altura do Jardim Catarina.

Segundo a polícia, a dupla, que estava armada com uma réplica de pistola, ocupava um veículo Gol prata e rendeu o motorista e seus dois ajudantes, mantendo-os reféns. O militar fez contato com o restante de sua equipe e foi monitorando o trajeto dos veículos. Já na Água Mineral, os agentes conseguiram cercar os criminosos, libertaram as vítimas e recuperaram a carga de alimentos, avaliada em cerca de R$ 15 mil.

“Estávamos indo distribuir a carga em Icaraí quando isso aconteceu. Um deles saiu do carro armado e entrou na van, mandando eu dirigir até o ponto deles, mas não falou para onde era. Eu só obedeci. Ficamos assustados, nem olhei para ver se a arma era de verdade ou não. Disse que não fariam nada conosco, que somos trabalhadores”, contou uma das vítimas.

Isaías e Jhonathan foram encaminhados para a central de flagrantes da 73ªDP (Neves), onde acabaram autuados por roubo.