Pastor foi morto pelo próprio enteado após briga por terreno

30/11/2016 às 08:30h Enviado por: Samuel Castro

Muito querido no bairro, Zé foi esfaqueado em frente à igreja em que congregava, em Bela Vista Foto: Sandro Nascimento

Por Thuany Dossares

Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) identificaram o responsável por assassinar a facadas o pastor evangélico José Dias da Silva, mais conhecido como Pastor Zé, de 68 anos, no início da manhã de segunda-feira, no bairro Bela Vista, em Itaboraí.



De acordo com as investigações, o crime teria sido cometido por um enteado do pastor, devido a uma briga familiar por causa de terrenos. A polícia já encaminhou à Justiça o pedido de prisão do acusado.

“A vítima possuía diversos terrenos na região onde foi executada e o autor reside lá. José estava querendo vender algumas de suas terras e o enteado discordava. Além disso, tinha uma discussão por causa de uma caixa d’água. Questões banais que terminaram com a morte da vítima”, explicou o delegado Gabriel Poiava, responsável pelas investigações.

As brigas entre o enteado e o padrasto eram recorrentes e antigas, de acordo com a DH. Em 2012, o acusado chegou a ser preso após agredir José e ficou durante um ano na cadeia. Após sair da prisão, ele costumava dizer para a vizinhança o desejo de executar o pastor.

“Ele já demonstrava o desejo de matar o padrasto, mas até então não havia existido um novo desentendimento. A perícia técnica até constatou que as lesões foram quase todas no rosto da vítima, mostrando a agressividade dele”, esclareceu o delegado.

Ainda segundo o delegado, a DH identificou o autor do crime ainda no local, enquanto realizava perícia. “Fizemos diligências iniciais para tentar prendê-lo e as equipes continuam fazendo buscas. Enquanto isso, estamos representando pela prisão temporária dele”, finalizou.

Recordando - O pastor evangélico foi morto a facadas em frente à igreja que congregava, na Rua José Augusto Ferreira de Oliveira, no bairro Bela Vista, em Itaboraí. O criminoso fugiu levando seu carro, um Gol vermelho, placa LPR-7398, além de documentos.