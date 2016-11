Em 15 dias, sob novo comando, 7ºBPM já realizou mais de 150 prisões em SG

30/11/2016 às 09:00h Enviado por: Samuel Castro

Ruy França assumiu o batalhão de São Gonçalo há 15 dias Foto: Sandro Nascimento

À frente do 7ºBPM (São Gonçalo) há apenas 15 dias, o tenente-coronel Ruy França fez um balanço do início de sua gestão. No período, o oficial já contabilizou mais de 150 prisões e 35 armas apreendidas. O comandante disse que os números superaram suas expectativas e agradeceu o apoio dos policiais da unidade e da população.



Do dia 12 ao 27 deste mês, PMs do batalhão gonçalense prenderam 95 pessoas, capturaram dois foragidos da justiça e apreenderam 44 adolescentes. Além disso, os militares tiraram das mãos de criminosos 35 armas, entre elas fuzil, pistolas e revólveres. Também foram apreendidos mais de 19 quilos de maconha, 12 quilos de cocaína, 132 pedras de crack e 14 trouxinhas de skank.

“Este resultado já vem refletindo junto à população, dada a quantidade de manifestações positivas sobre o desempenho da unidade, nas redes sociais, pela mídia ou nas ruas, cujos cidadãos reiteradamente parabenizam pelas ações realizadas, nos quatro cantos da cidade”, comentou.

“Ainda temos que fazer muito mais para minimizar a violência na região, mas o retorno da população é o que nos motiva”, completou.