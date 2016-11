PMs flagram menor com pistola e drogas no Morro Menino de Deus

29/11/2016 às 07:00h Enviado por: Samuel Castro

Rapaz foi surpreendido na localidade conhecida como Escadão Foto: Sandro Nascimento

Um adolescente, de 17 anos, foi flagrado com arma e drogas por policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), na manhã de ontem, no Rocha, em São Gonçalo.



PMs realizavam uma ação de combate ao tráfico no Morro Menino de Deus quando surpreenderam o menor com uma pistola e um sacola com 218 cápsulas de cocaína numa das mãos, no Escadão. O rapaz foi encaminhado para a central de flagrantes da 73ªDP (Neves), onde o caso foi registrado.

Na tarde de domingo, PMs surpreenderam outro menor, também de 17 anos, com 320 trouxinhas de maconha e 10 pinos de cocaína, na localidade conhecida como México, no Rocha. O adolescente não resistiu à prisão e também foi encaminhado à 73ªDP.