Polícia prende cinco em ‘caçada’ a ‘Nando’ e ‘Faustão’ no Miriambi

29/11/2016 às 07:25h Enviado por: Samuel Castro

Grupo foi flagrado com drogas após confronto na comunidade Foto: Leonardo Ferraz

Uma operação de policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7ºBPM (São Gonçalo) para tentar localizar Luís Fernando Rodrigues de Souza, o Nando do Anaia, de 29 anos, e Ricardo Severo, o Faustão, 36, terminou com quatro homens presos e um adolescente apreendido, na tarde de ontem. De acordo com a polícia, a dupla, que continua foragida, seria responsável por ameaçar e ordenar que moradores, entre eles policiais, deixassem suas casas no Complexo do Miriambi, em São Gonçalo.



Segundo o oficial responsável pela ação, os militares foram recebidos a tiros logo na entrada da comunidade. Depois de um intenso confronto, os policiais conseguiram avançar e cercar os suspeitos, prendendo quatro homens e um adolescente.

Fernando Raposo dos Santos, de 26 anos, Acácio Ramos de Souza, 21, Felipe Venâncio de Lima, 20, Gabriel da Silva Marques, 24, e o adolescente, de 17 anos, estavam com 231 pinos de cocaína e quatro rádios transmissores. Fernando e o menor já tinham passagem na polícia pelo crime de tráfico de drogas.

Os envolvidos foram para 74ªDP (Alcântara), onde o caso foi registrado.

A expulsão dos moradores do bairro, entre eles dois policiais militares, aconteceu no último dia 15. Desde a data, equipes do 7ºBPM realizaram diversas ações no local e já prenderam Rodrigo Fernandes Ribeiro, o Cabeludo, de 27 anos, que teria participado da ação criminosa.