Pastor é morto a facadas na frente da igreja em Itaboraí

29/11/2016 às 07:50h Enviado por: Samuel Castro

José foi atacado a facadas pelo criminoso, que fugiu levando seu carro, dinheiro e documentos Foto: Sandro Nascimento

Por Renata Sena e Thuany Dossares

O pastor evangélico José Dias da Silva, mais conhecido como Pastor Zé, de 68 anos, foi assassinado a facadas no início da manhã de ontem, no bairro Bela Vista, em Itaboraí.

O idoso, que era casado há 18 anos, havia se mudado do local há cerca de cinco anos, e atualmente era morador de Itambi, onde construía um novo templo. No entanto, Zé voltava ao bairro Bela Vista três vezes por semana para abastecer as caixas d’água de seus imóveis, que estavam alugados e serviam como sua única fonte renda.

Na manhã de ontem, assim que chegou à Rua José Augusto Ferreira de Oliveira, por volta das 6h30, ele foi surpreendido pelo criminoso, que fugiu levando seu carro, o Gol vermelho, placa LPR-7398, além de documentos.

“Um homem bom e que sempre foi muito trabalhador. Construiu as casinhas dele para garantir uma aposentadoria, ter sua rendinha. Vivia para o trabalho e estava construindo uma igrejinha para pregar a palavra do Senhor. Não merecia isso”, lamentou Eloísa Elena Morinário da Silva, 68, esposa da vítima.

Apesar do roubo do veículos e dos pertences do pastor, agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, descartaram a possibilidade de latrocínio (roubo seguido de morte). “Ele era muito querido por aqui, tranquilo, trabalhador, era pedreiro também. Todo mundo gostava dele e o respeitava muito. Nunca teve problema com ninguém”, comentou um morador, que preferiu não se identificar.

Familiares do pastor prestaram depoimento na sede da especializada. O corpo de José foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó.