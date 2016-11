Cadela prende homem armado dentro da DH

29/11/2016 às 08:00h Enviado por: Samuel Castro

Pretinha flagrou Jéferson nas dependências da delegacia Foto: Luiz Nicolella

Por Renata Sena

Cuidada por agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) desde quando era filhote, a cadela Pretinha fez jus ao apelido de ‘policial de quatro patas’ e ajudou a prender um homem, que entrou armado na área externa da delegacia, na noite do último domingo.

A história inusitada começou na madrugada de domingo, quando Jéferson Vasconcelos, de 19 anos, estava num baile funk no Morro das Piranhas, no Mutuapira, em São Gonçalo, e descobriu que traficantes queriam matá-lo. “Ele estava no baile e desconfiou da movimentação. A informação é de que ele tinha uma dívida e achou que poderia ser pego”, explicou o delegado Gabriel Poiava.

Após fugir da comunidade, Jéferson se escondeu dentro de um bueiro, no Mutuá, em São Gonçalo, onde permaneceu até as 17h de domingo. Em seguida, o acusado, armado com uma pistola, abordou uma motorista e obrigou que ela o levasse para a sede da DH, em São Lourenço, Niterói.

“A motorista ficou nervosa e deixou o carro morrer. Ele assumiu o volante e veio dirigindo até aqui. Mas, segundo ela, em momento nenhum ele a ameaçou ou coisa do tipo”, disse Poiava.

Na parte externa da especializada o acusado resolveu se esconder. No entanto, acompanhada do parceiro Magrelo, o outro cão da especializada, a cadela Pretinha encontrou o homem armado escondido e sinalizou para os policiais, que o prenderam em flagrante pelos crimes de associação ao tráfico de drogas e porte ilegal de arma de uso restrito.