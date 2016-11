PRF prende três homens na Dutra

28/11/2016 às 12:37h Enviado por: Thiago Soares

Suspeitos planejavam roubar cargas na Dutra Foto: Divulgação Suspeitos planejavam roubar cargas na Dutra Foto: Divulgação

Três homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma abordagem na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), suspeitos de roubar cargas, em Vigário Geral, na Zona Norte do Rio, na manhã desta segunda-feira (28). Eles foram flagrados armados e com um carro roubado, durante uma ação da 'Operação Rota Segura', para coibir o roubo de cargas nas rodovias federais.





Por volta das 8h, os policiais faziam uma blitz próximo ao Trevo das Margaridas, com apoio de motociclistas e do helicóptero, quando suspeitaram dos ocupantes de um carro e decidiram abordá-los. Em uma consulta aos sistemas de segurança, a equipe da PRF verificou que o automóvel era roubado e um dos suspeitos já havia sido preso anteriormente. Ele é acusado por homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Então, iniciaram uma revista mais detalhada, quando encontraram um revólver calibre 38, com cinco munições, e uma pistola calibre 9mm, de uso restrito, com 36 munições.







Os suspeitos, de 26, 29 e 31 anos, receberam voz de prisão pelos crimes de receptação e porte ilegal de armas. O carro em que eles estavam havia sido roubado em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na semana passada. Eles pretendiam abordar caminhoneiros para roubar mercadorias. A ocorrência foi encaminhada à Cidade da Polícia, no Jacaré, Zona Norte do Rio.