Subtenente é alvo de disparos em Maricá

28/11/2016 às 07:50h Enviado por: Samuel Castro

Policial está internado no Hospital Conde Modesto Leal Foto: Divulgação

Lotado no 12ºBPM (Niterói), o subtenente Davi de Souza sofreu uma tentativa de homicídio no início da noite do último sábado, quando estava no portão de sua casa, na Rua Hipólito de Abreu Rangel, na Mumbuca, em Maricá.

De acordo com a polícia, o militar, que está afastado da corporação por problemas de saúde, foi atingido nas costas, na altura do quadril. O militar foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, onde foi submetida a uma cirurgia e permanece internado.



O caso foi registrado na 82ªDP (Maricá) como tentativa de homicídio. Não foram encontradas testemunhas ou câmeras que pudessem ajudar a polícia a identificar o suspeito pelo crime.