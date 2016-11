Flagrado com drogas e ‘radinho’ em ação da PM no Santo Cristo

28/11/2016 às 08:00h Enviado por: Samuel Castro

Menor ainda tentou fugir, mas acabou capturado pelos PMs Foto: Divulgação

Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido com 210 cápsulas de cocaína e um rádio transmissor, no início da tarde de ontem, na Comunidade Santo Cristo, no Fonseca, Zona Norte de Niterói.



Policiais do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) do Caramujo seguiram para a comunidade com o objetivo de reprimir o tráfico. Houve confronto e correria. Após o tiroteio, o menor foi capturado com drogas e rádio transmissor.

Ele foi encaminhado para a central de flagrantes da 76ªDP (Centro).