PM é baleado durante troca de tiros em SG

28/11/2016 às 08:30h Enviado por: Samuel Castro

Na ação, PMs flagraram dois homens com pistola e drogas Foto: Divulgação

O cabo da PM André Rosa da Silva Santos, de 40 anos, foi baleado durante troca de tiros entre policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) e traficantes no Cano Furado, em Santa Luzia, na tarde de ontem. PMs realizavam uma incursão de rotina na comunidade quando foram recebidos a tiros pelos criminosos. No confronto, o cabo acabou baleado num dos tornozelos. O PM foi socorrido pelos colegas de farda e encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Na ação, dois menores, de 17 anos, foram flagrados com uma pistola e grande quantidade de drogas. O caso foi registrado na 74ªDP.