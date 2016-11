Acusado de chefiar o tráfico em SG é preso

27/11/2016 às 11:45h Enviado por: Samuel Castro

Acusado foi encaminhado para a central de flagrantes da 73ª DP (Neves), onde o caso foi registrado. Foto: Alex Ramos

Apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas do Morro da Doze, no Mutuapira, em São Gonçalo, Daniel da Conceição Jesus, o Baré, de 31 anos, foi preso com arma e carro roubado, dentro de casa, na manhã de ontem. Baré também é identificado como um dos criminosos que estariam cobrando pedágios para que ônibus parassem próximo a comunidade.



Policiais do Grupamento de Ações Táticas (Gat) do 7º BPM (São Gonçalo) foram até a Rua Januziel Romanos, no interior da comunidade, checar denúncias que informavam sobre a localização do criminoso.

Baré foi surpreendido dentro de casa e não reagiu a prisão. Com ele, a polícia encontrou uma pistola CZ calibre 9mm. Na casa também foi recuperado um veículo Pegeout branco, roubado no dia último dia dez de outubro, na área da 72ª DP (Mutuá).

