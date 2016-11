Operações em comunidades de SG acabam com saldo de cinco presos

27/11/2016 às 08:00h Enviado por: Samuel Castro

As drogas foram apreendidas pela PM no Campo do Ururbu Foto: Alex Ramos

Na manhã de ontem, Dayvid Teixeira Pacheco, de 19 anos, foi preso, e um adolescente, de 17, apreendido, com drogas, na Favela da 40, no Boaçu, em São Gonçalo. Em outra operação, no Campo do Urubu, também no Boaçu, dois homens foram presos, e um adolescente de 14 anos apreendido.

Policiais do Serviço de Inteligência (P-2) do 7º BPM (São Gonçalo) foram ao local e surpreenderam criminosos, que iniciaram um confronto. Houve correria no local, e a dupla acabou sendo capturada. Com eles, segundo a polícia, foram encontradas 185 cápsulas de cocaína, 177 trouxinhas de maconha, R$ 66, em espécie e dois rádios transmissores.



No Campo do Urubu, o trio foi capturado por policiais do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) do Salgueiro e do Mutuá. Com eles, a polícia encontrou uma pequena quantidade de cocaína e uma motocicleta com documento adulterado foi apreendida. Os dois casos foram registrados na 73ª DP (Neves).