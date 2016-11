Polícia prende sete em duas comunidades

27/11/2016 às 07:50h Enviado por: Samuel Castro

A Polícia Militar prendeu quatro na comunidade da Linha Foto: Divulgação

Três homens de 19, 29 e 40 anos foram presos, e um adolescente de 16 anos apreendido, na noite de sexta-feira, na Favela da Linha, no Rio do Ouro, em São Gonçalo.



As prisões foram realizadas por policiais do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) do 7º BPM (São Gonçalo). Dois criminosos foram surpreendidos num acampamento na mata na parte alta da comunidade. Os criminosos tinha a função de vigiar as entradas da favela. Com eles, a polícia encontrou dois rádios de comunicação.

Em outra área da comunidade, o adolescente e o outro acusado foram capturados com 173 cápsulas de cocaína e outro rádio transmissor.

Outro caso - Ainda no Rio do Ouro, na comunidade do Arrastão, Diego Santos da Silva, o Angolano, de 19 anos, foi preso, e dois adolescentes, de 15 e 17 anos apreendidos, também na sexta-feira. Na ação, foram encontradas uma pistola 9 mm, seis munições, 145 cápsulas de cocaína, 38 frascos de cheirinho da lóló, quatro celulares e um rádio transmissor. Os dois casos foram registrados na 74ª DP (Alcântara).