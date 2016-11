Nova investida no Jardim Catarina termina com saldo de três presos

27/11/2016 às 07:25h Enviado por: Samuel Castro

Os homens presos pela PM na operação de ontem são levados para a delegacia do Alcântara Foto: Divulgação

Um dos três mortos durante confronto com policiais na Favela do Pica-Pau, na última sexta, foi identificado pela polícia como Damião dos Santos, de 30 anos. Os outros dois permaneciam sem identificação até o fechamento desta edição.



Na ação, desencadeada para reprimir a realização de um baile funk clandestino na comunidade, foram apreendidos um fuzil AR-15, calibre 762, e grande quantidade de drogas.

Na manhã de ontem, uma outra operação na Comunidade da Baixada, também localizada no bairro Jardim Catarina, resultou na prisão de dois homens, de 27 anos, e na apreensão de um adolescente. Por volta das 15h, policiais militares do 7ºBPM (São Gonçalo) estiveram na Rua Doutor Mario Mota para checar denúncias de tráfico de drogas quando surpreenderam os criminosos, que tentaram fugir. Com eles, os PMs apreenderam uma mochila com cerca de 300 pinos de cocaína. Eles foram encaminhados, juntamente com o material, para a 74ªDP (Alcântara), para registro do caso.

Apesar de informações de represália na noite de sexta-feira devido a morte dos traficantes, o comércio em Jardim Catarina funcionou normalmente durante todo o dia de ontem.