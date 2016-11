PM apreende menor e drogas em São Gonçalo

27/11/2016 às 07:00h Enviado por: Samuel Castro

Após a apreensão do menor, os policiais encontraram grande quantidade de drogas em um campo Foto: Divulgação

Quase seis mil embalagens de cocaína e maconha foram apreendidas por policiais do 7º BPM (São Gonçalo) no final da noite de sexta-feira, na Comunidade do Brejal, em Marambaia, São Gonçalo. Na ação, um adolescente, de 17 anos, foi apreendido.



Policiais do Grupamento de Ações Táticas (Gat) contaram que foram ao local realizar uma operação para reprimir a ação de traficantes na região. Logo na entrada dos policiais na comunidade, houve intenso confronto entre os PMs e os traficantes, que correram do ponto de venda de drogas. Um adolescente acabou sendo alcançado com 63 trouxinhas de maconha, 50 cápsulas de cocaína e um rádio transmissor.

Em seguida, a polícia encontrou 3.827 cápsulas de cocaína e 1.936 trouxinhas de maconha, que estavam escondidos num matagal, próximo a trave de um campo de futebol.

O adolescente, que já possuía duas anotações por fato análogo ao crime de tráfico de drogas, foi encaminhado para a Central de Flagrantes da 74ª DP (Alcântara), onde o caso foi registrado.