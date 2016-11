Jovem é flagrado com drogas em ação da PM na Favela do Capote

26/11/2016 às 07:50h Enviado por: Samuel Castro

Segundo a polícia, Hudson estava com drogas e ‘radinho’ Foto: Divulgação

Um rapaz identificado como Hudson César Souza de Oliveira, de 19 anos, foi flagrado com drogas por policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), na noite de quinta-feira, no Capote, em São Gonçalo.

PMs do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) Jóquei e Santa Izabel realizavam incursão de rotina na comunidade quando surpreenderam Hugo César, na Rua Ana Tavares.



Com o suspeito, os militares apreenderam 202 cápsulas de cocaína, quatro trouxinhas de maconha e rádio comunicador.

Ele foi encaminhado para a central de flagrantes da 74ªDP (Alcântara), onde o caso foi registrado.