Dois mortos durante assalto a bar no Coelho

26/11/2016 às 07:30h Enviado por: Samuel Castro

Espancado e baleado, Márcio não resistiu e morreu no local Foto: Julio Diniz

Por Cyntia Fonseca

Dois homens morreram após uma tentativa de assalto a um bar no Coelho, em São Gonçalo, na noite de quinta-feira.



Segundo testemunhas, Márcio Matheus de Souza Pereira, de 19 anos, e Maycon Santos Cabral, acusados de praticarem roubos em série no bairro, chegaram armados ao estabelecimento comercial, localizado na Rua Joaquim Rasteiro, no Coelho, e anunciaram o assalto.

Ao serem reconhecidos, foram surpreendidos por homens que decidiram reagir à ação, iniciando um linchamento, que foi logo aderido por populares. A dupla ainda tentou fugir numa moto, mas no percurso foi atingida por disparos. Baleado, Márcio Matheus bateu a moto contra um poste e caiu, já na Rua Líbano Ratazi, a cerca de 100 metros do bar.

Ainda segundo testemunhas, Maycon foi atingido com pauladas, capacete e também acabou baleado no abdômen. Ele foi socorrido e encaminhado ainda com vida para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas não resistiu ao ferimento.

Atingido por um disparo na testa, Marcio Matheus morreu no local. Morador do Arsenal, ele deixa um filho de quatro anos.

O caso será investigado por policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG).