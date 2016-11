Confronto termina com três mortos no Jardim Catarina

26/11/2016 às 07:00h Enviado por: Samuel Castro

Segundo a PM, suspeitos armados com fuzis atacaram policiais a tiros na Favela do Pica-Pau Foto: Julio Diniz

Por Renata Sena

Acusados de envolvimento com o tráfico no Jardim Catarina, em São Gonçalo, três homens, ainda não identificados, morreram durante troca de tiros com policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), na noite de ontem, na comunidade do Pica-Pau. Na ação, um fuzil AR-15, calibre 762, e farta quantidade de drogas foram apreendidos.



A ação foi desencadeada por policiais do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) dos bairros Santa Luzia, Santa Izabel, Salgueiro e Jardim Catarina, que foram à comunidade para reprimir a produção de um baile funk irregular, com a participação de lideranças do Comando Vermelho (CV).

Os militares contaram que ao chegarem na localidade do Pica-Pau surpreenderam cerca de 20 criminosos reunidos num ponto de distribuição de drogas. Houve correria e intenso confronto. Os três acusados atingidos tentavam fugir numa mesma motocicleta, quando foram cercados pelos policiais.

Os três morreram no local. Além do fuzil, que estava com um dos criminosos, a polícia também apreendeu farta quantidade de maconha e cocaína.

Peritos do Instituto de Criminalística Carlos Eboli (ICCE) foram acionados ao local. O caso foi registrado como auto de resistência e será investigado pelos agentes da 74ªDP (Alcântara).