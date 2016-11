Idosa é atingida por bala perdida no Jardim Catarina

25/11/2016 às 08:30h Enviado por: Samuel Castro

Rosângela estava em ponto de ônibus na Niterói-Manilha Foto: Filipe Aguiar

O que seria o início de mais um dia normal de trabalho para a auxiliar contábil Rosângela de Lima, de 61 anos, terminou em pesadelo. Por volta das 6h, a idosa aguardava um Uber no ponto de ônibus na BR-101, no retorno do Jardim Catarina, de onde seguiria para o trabalho no Rio, quando ocorreu uma tentativa de assalto no local.



Outras quatro pessoas que também estavam no ponto de ônibus tentaram correr ao ouvir os disparos. Rosângela acabou atingida por uma bala perdida no ombro esquerdo. Ela foi socorrida por um motorista e encaminhada para o Pronto Socorro de São Gonçalo, no Zé Garoto, onde permanecia internada até a noite de ontem. “Além das dores, ela ficou mais abalada psicologicamente. Ela sempre foi prevenida e nunca tinha passado por um episódio desses antes”, contou uma das filhas de Rosângela.

O caso foi registrado na 74ªDP (Alcântara).