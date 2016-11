Morte em confronto e luto forçado em SG

25/11/2016 às 08:00h Enviado por: Samuel Castro

Comerciantes foram obrigados a baixar as portas ontem Foto: Filipe Aguiar

Um homem morreu durante confronto entre policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) e traficantes da Favela da Carobinha, em Santa Luzia, na tarde de ontem. Em represália à morte do suspeito, criminosos ordenaram, mais uma vez, o fechamento do comércio no bairro.



PMs realizavam uma ação de combate ao tráfico na comunidade quando surpreenderam um jovem armado na Rua Sete. Ao perceber a presença dos militares, ele teria atirado. Na troca de tiros, o homem não identificado, de aproximadamente 25 anos, acabou baleado. O acusado chegou a ser socorrido pelos PMs e encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas não resistiu. Com ele, ainda de acordo com a polícia, foram encontrados 157 pinos de cocaína, além de uma pistola calibre nove milímetros.

Momentos após a operação policial, bandidos armados passaram pelas ruas do bairro ordenando que os comerciantes baixassem as portas. “Vim fazer compras e me surpreendi ao saber que o mercado estava fechado”, comentou um morador, que não quis se identificar.

“Moro aqui desde que nasci e nunca vi isso ocorrer com tanta frequência”, disse outro morador. O caso foi registrado na 74ªDP (Alcântara).