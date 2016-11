Baleado durante megaoperação da PM em comunidades de S. Gonçalo

25/11/2016 às 07:30h Enviado por: Samuel Castro

PMs realizaram ações simultâneas em quatro comunidades Foto: Sandro Nascimento

Policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) realizaram operações simultâneas em quatro favelas de São Gonçalo, na manhã de ontem. Na comunidade da Vila Candoza, no bairro de mesmo nome, um jovem foi baleado. Ele estava com uma pistola e 91 trouxinhas de maconha.

Acompanhados do tenente-coronel Ruy França, comandante da unidade, diversas equipes atuaram, ao mesmo tempo, nas comunidades do Tronco, Alma, no Jóquei, no Anaia Pequeno e na Vila Candoza.

Houve intensa troca de tiros quando os agentes chegaram à Vila Candoza. No confronto, um jovem acabou baleado. Inicialmente, o acusado se identificou como Émerson. Ele alegou ser morador do Morro do Cavalão, em Niterói, e disse ter ido para a comunidade de São Gonçalo para fortalecer o tráfico.



“Ninguém quer formar na boca aqui não. Eu vim para trabalhar no tráfico, porque a boca está sem gente”, comentou o acusado, que foi socorrido e encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.

No entanto, ao chegar à unidade de saúde, foi constatado que o preso havia informado o nome errado. Policiais precisaram acionar peritos do Instituto Félix Pacheco (IFP) para buscar sua verdadeira identificação através das digitais. Até o fechamento desta edição, o nome do acusado não havia sido divulgado.

O caso foi registrado na central de flagrante da 74ªDP (Alcântara).