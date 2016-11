Comerciante foi executado porque era amigo de policiais

25/11/2016 às 07:00h Enviado por: Samuel Castro

Menor foi apreendido por agentes da DH acusado de envolvimento no crime, em outubro de 2015 Foto: Sandro Nascimento

Por Renata Sena

Acusado de matar um comerciante em Itaboraí, um adolescente, de 17 anos, foi apreendido por agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), na tarde da última quarta-feira. De acordo com as investigações, Valcinei da Costa Treva, de 37 anos, foi torturado e executado dentro de casa por traficantes da Granja Cabuçu, em outubro do ano passado, por ser amigo de policiais, que costumavam frequentar seu bar.



Segundo a polícia, o crime ocorreu outubro de 2015. Na ocasião, homens armados e encapuzados invadiram a residência de Valcinei, por volta das 21h, momentos depois que uma viatura deixou estabelecimento comercial. O comerciante foi rendido e torturado, antes de ser assassinado com tiros de pistola. Imagens das câmeras de segurança flagraram o momento em que os criminosos saíram de um matagal para abordar a vítima.

No sepultamento do corpo de Valcinei, um amigo, que preferiu anonimato, chegou a comentar que a motivação do crime poderia ser a amizade da vítima com policiais. “Ele costumava receber policiais em seu local de trabalho e havia alguns deles no churrasco que promovia na residência momentos antes de ser morto”, comentou. A polícia ainda investiga a participação de outros traficantes no crime. Contra o menor, que é suspeito de gerenciar a venda de drogas na Granja Cabuçu, foi cumprido mandado de busca e apreensão por homicídio.