Mudanças nas delegacias da região

24/11/2016 às 12:53h Enviado por: Thiago Soares

No total, três delegacias da região terão novo comando Foto: Sandro Nascimento

A Polícia Civil anunciou, essa semana, o remanejamento de delegados em todo estado, inclusive dos titulares de algumas distritais de São Gonçalo. Entre as principais mudanças está a chegada do delegado Flávio Almeida Narcizo à 72ªDP (Mutuá) no lugar da delegada Raissa Maria dos Santos Celles, que vai para a 59ªDP (Duque de Caxias).





Já o delegado Mário Lamblet, que também estava na 72ªDP, foi transferido para a 74ªDP (Alcântara). Nesta distrital, quem assume é o delegado Fábio Corsino Freire no lugar de Adriano Marcelo Firmo França, que segue para a 57ªDP (Nilópolis).





Na 75ªDP (Rio do Ouro) assume o delegado Marcos Antônio da Silva, no lugar de Leandro Aquino da Silva, que, por sua vez, segue para a 52ªDP (Nova Iguaçu).