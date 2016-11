Menores são capturados após confronto em São Gonçalo

24/11/2016 às 12:06h Enviado por: Rennan Rebello

Adolescentes foram flagrados por PMs com pistola e drogas Foto: Sandro Nascimento

Por Thuany Dossares





Após troca de tiros entre policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) e traficantes da Favela da Porta D’água, no Portão do Rosa, em São Gonçalo, dois menores foram apreendidos com arma e drogas, na manhã de ontem.





Militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foram até a comunidade para realizar operação para coibir o comércio de drogas, quando foram recebidos a tiros pelos criminosos.





Após o confronto, os PMs encontraram dois adolescentes, ambos de 16 anos, na Rua Marquês Guimarães. Com a dupla foram encontradas uma pistola calibre nove milímetros, 106 trouxinhas maconha, 87 cápsulas de cocaína, 14 pedras de crack e rádio comunicador.





Os rapazes foram encaminhados para a central de flagrantes da 73ªDP (Neves), onde o caso foi registrado.