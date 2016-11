Briga por despejo irregular de lixo terminou em morte

24/11/2016 às 13:00h Enviado por: Samuel Castro

Por Thuany Dossares





Acusado de assassinar e queimar o corpo do empresário do ramo imobiliário Cláudio Assis dos Santos, de 46 anos, o catador de materiais recicláveis Ilton Pereira Resende, o Tigrão, 63, foi preso, na manhã de ontem, por policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), em Itaipuaçu, Maricá. Contra ele havia um mandado de prisão temporária por homicídio, expedido pela Vara Criminal de Maricá.







Tigrão foi surpreendido pelos agentes em sua casa, na Rua Verdes Mares, na localidade conhecida como Jardim Atlântico. De acordo com as investigações, a motivação do crime foi um desentendimento entre o acusado e a vítima.





“O crime teria sido cometido após uma discussão entre as partes. A vítima estava limpando seu terreno, quando o autor chegou com o carro cheio de entulhos para despejar no local. Acreditamos que eles tenham entrado em luta corporal. Em seguida, Ilton matou Cláudio e ateou fogo em seu corpo”, esclareceu o delegado Gabriel Poiava, responsável pelas investigações.





Ainda segundo o delegado, imagens de câmeras de segurança flagraram Tigrão chegando no local do crime com um colchão sobre o carro e sai sem o objeto. O corpo do empresário foi encontrado carbonizado num colchão. Durante a operação, agentes da especializada ainda apreenderam um facão e dois galões, que podem sido usados no crime.





Recordando - O empresário do ramo imobiliário desapareceu após sair de sua loja, em Itaipuaçu, Maricá, no último dia 26. Três dias depois, seu corpo foi encontrado carbonizado num matagal, próximo a um de seus terrenos, na Rua dos Lírios, localidade conhecida como Bosque dos Flamboyants, no mesmo bairro.





No local, ainda foram encontrados um par de chinelos, um cordão de ouro e uma aliança que seriam da vítima.