Mortos durante troca de tiros em Riodades

24/11/2016 às 14:35h Enviado por: Samuel Castro

Segundo a PM, acusados estava com três armas e drogas Foto: Filipe Aguiar

Dois jovens - um deles de apenas 15 anos - morreram e outro acabou baleado durante troca de tiros com policiais do 12ºBPM (Niterói) no Morro do Pimba, na Riodades, Zona Norte de Niterói, na tarde de ontem. Na ação, um rapaz também acabou preso.



Policiais do Grupamento de Ações Táticas do 12ºBPM (Niterói) contaram que foram ao local chegar denúncia de populares, que informaram que criminosos teriam tentado invadir uma casa na Rua Teixeira de Freitas. Os agentes seguiram para o endereço e surpreenderam oito criminosos. No confronto, dois deles morreram e o outro foi encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca.

Com eles, segundo a PM, foram encontrados um revólver, duas pistolas, um rádio transmissor e drogas. O caso foi registrado na Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo como homicídio decorrente de intervenção policial.