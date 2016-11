Adolescente era mantida em cárcere privado pelo próprio namorado em SG

24/11/2016 às 10:55h Enviado por: Samuel Castro

Mãe da menor contou que viveu momentos de terror com o genro Foto: Filipe Aguiar

Por Renata Sena

Após dois anos vivendo num relacionamento de restrições, com agressões físicas e verbais, uma adolescente, de 17 anos, que estava sendo mantida em cárcere privado na casa de seu ex-companheiro, na Trindade, em São Gonçalo, ganhou a liberdade, na tarde da última segunda-feira, quando agentes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo prenderam Lucas Henrique de Souza Menezes, de 21 anos.

A adolescente, que tem um filho de apenas um ano com o acusado, iniciou o relacionamento com Lucas quando tinha 15 anos. “Ele foi a minha casa e pediu para namorar minha filha. Mas depois de três meses descobri que ele usava drogas e não trabalhava. Proibi o namoro e meu inferno começou”, recorda a enfermeira, de 49 anos, mãe da adolescente.

A partir dessa proibição, a relação com o genro foi baseada em ameaças verbais E físicas contra a filha, que chegou a ser proibida de falar com a mãe. “Um dia ele invadiu minha casa e levou minha filha. Ela ficou dois meses desaparecida. Não sabia se ainda estava viva e registrei o caso da Divisão de Homicídios. Ela foi encontrada num casebre em Maricá”, contou. No último domingo, Lucas foi à casa da enfermeira e obrigou que a adolescente fosse com ele. “Corri para a delegacia e fiz um novo registro. Mas ainda não sabíamos para onde ele tinha levado minha filha. Os policiais conseguiram descobrir e a libertaram. Agora, estou me sentindo um passarinho que saiu da gaiola. É libertador saber que não preciso estar preocupada com minha filha e com minha vida”, desabafou.

“Ele foi preso em flagrante pelo crime de cárcere e ameaça. Caso condenado poderá ficar de dois a cinco anos preso em regime fechado”, explicou a delegada Débora Rodrigues, da Deam.