‘Mun-rá’ cai de ribanceira ao tentar fugir da polícia

24/11/2016 às 07:00h Enviado por: Samuel Castro

Cláudio foi socorrido por PMs e levado para o Alberto Torres Foto: Sandro Nascimento

Ao tentar escapar de ser preso durante uma operação de policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), no Morro da Força, no Mutuaguaçu, na manhã de ontem, Cláudio Tavares, mais conhecido como Mun-rá, de 47 anos, caiu de um barranco de aproximadamente dois metros e acabou preso. O acusado ficou ferido e teve que ser socorrido por bombeiros. Um adolescente e drogas também foram apreendidos durante a ação.

PMs do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizavam uma operação na comunidade com o objetivo para combater o tráfico de drogas quando surpreenderam a dupla na Rua Assis Figueiredo, no alto do morro.



Mun-rá, que estava com um rádio comunicador, pulou de um barranco e acabou se ferindo após cair num monte de entulho. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, onde está preso sob custódia da PM. Já um menor, de 15 anos, foi flagrado com 321 trouxinhas de maconha, 124 cápsulas de cocaína e rádio comunicador.

O caso foi registrado na central de flagrantes da 73ªDP (Neves).