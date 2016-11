PM reage a tentativa de assalto a comércio e mata suspeito no Gradim

23/11/2016 às 08:30h Enviado por: Samuel Castro

Segundo a polícia, homem não identificado, armado com pistola, tentou assaltar ótica junto com comparsa Foto: Sandro Nascimento

Por Thiago Soares

Um homem foi morto ao tentar assaltar um comércio, no Gradim, em São Gonçalo, na tarde de ontem. Durante o tiroteio, um idoso foi atingido por uma bala perdida.

Segundo a polícia, dois ocupantes de uma motocicleta chegaram armados numa ótica, na Rua Visconde de Itaúna, e anunciaram o assalto. Um policial militar, lotado no 6ºBPM (Tijuca), que estava passando pelo local, percebeu a ação e reagiu.

Assustados, os criminosos correram em direção à motocicleta e tentaram fugir, atirando para trás. No confronto, o garupa, que não foi identificado, foi atingido e caiu no chão, a aproximadamente 100 metros do comércio. O outro bandido chegou a cair do veículo, mas conseguiu levantar e escapar.

Um idoso, que estava em uma sorveteria, acabou atingido de raspão por uma bala perdida. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e está internado em um hospital particular. Com o suspeito morto, os policiais apreenderam uma pistola.

O caso foi registrado na 73ªDP (Neves).