Preso em SG acusado de gerenciar tráfico em comunidade de Niterói

24/11/2016 às 09:00h Enviado por: Samuel Castro

Ninho tinha mandados de prisão por tráfico de drogas e roubo Foto: Divulgação

Apontado como gerente do tráfico de drogas na Favela do Sabão, no Centro de Niterói, Marcos Vinícius Azevedo da Silva, o Ninho, de 32 anos, foi preso, na manhã de ontem, por agentes da 76ªDP (Centro), em Maria Paula, São Gonçalo.





A ação foi iniciada logo no início do dia e surpreendeu o traficante enquanto ele dormia numa casa, na Estrada Velha de Maricá. Segundo informações da polícia, havia uma longa investigação para descobrir os locais onde Marcos costumava se esconder.







Durante a apuração ficou constatado, também, que o criminoso estava praticando roubos na área da 74ªDP (Alcântara). Contra ele, havia um mandado de prisão por roubo, expedido pela 1ª Vara Criminal de Niterói. Ele também era considerado foragido da justiça por tráfico de drogas.