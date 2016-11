Seis presos durante ações contra o tráfico em favelas de São Gonçalo

23/11/2016 às 08:00h Enviado por: Samuel Castro

2N foi flagrado com drogas na Favela do Crime, enquanto quatro jovens foram presos com armas no Morro da Bandeira Foto: Sandro Nascimento

Quatro homens foram presos e dois menores apreendidos durante diferentes operações de policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), entre a tarde de segunda-feira e a manhã de ontem, em bairros de São Gonçalo. Nas ações, foram apreendidas arma e drogas.



Apontado pela polícia como o ‘gerente do pó’ das favelas do Crime, Pombal, Gato, Cruzeiro e Salga, no bairro Gradim, Cristiano da Costa Ribeiro, o 2N, de 19 anos, foi preso por PMs do Grupamento de Ações Táticas (GAT), na manhã de ontem.

O acusado foi surpreendido numa casa, na Rua Roberto Stevenson, onde os policiais encontraram meio quilo de maconha prensada, 441 cápsulas de cocaína e três rádios comunicadores.

No final da tarde de segunda-feira, agentes do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) e Ocupação Coruja realizavam uma operação de combate ao tráfico no Morro da Bandeira, no Porto Velho, quando surpreenderam quatro jovens numa área de mata. Cleyton Pinheiro da Costa e Émerson Henrique Santos da Silva, ambos de 18 anos, Jhonattan Ribeiro Thentsy, 21, e um menor, de 15 anos, foram flagrados com uma pistola calibre 40, 427 trouxinhas de maconha, 113 pinos de cocaína e três rádios comunicadores.

Já no Colubandê, os militares apreenderam um adolescente, de 15 anos, numa incursão de rotina na Favela Buraco Quente. Com o rapaz, os policiais apreenderam 214 cápsulas de cocaína, 23 trouxinhas de maconha e rádio comunicador. Os casos foram registrado na 73ªDP (Neves) e 74ªDP (Alcântara).