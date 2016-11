Homem é atingido por bala perdida no Boaçu

23/11/2016 às 07:50h Enviado por: Samuel Castro

Valdeir foi encaminhado para o Pronto Socorro de SG Foto: Sandro Nascimento

Por Thuany Dossares

Morador do Boaçu, em São Gonçalo, Valdeir da Silva Lima, de 38 anos, foi atingido por uma bala perdida, no início da tarde de ontem, durante troca de tiros entre policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) e traficantes Favela do Pocinho.



PMs do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) Salgueiro e Jóquei contaram que realizavam uma operação na comunidade quando foram recebidos a tiros pelos traficantes. Após o confronto, Valdeir foi encontrado caído com um ferimento na barriga, na Rua Lins Rego. Ele foi socorrido por familiares para o Pronto Socorro de São Gonçalo (PSSG), no Zé Garoto, onde passou por cirurgia e encontra-se internado em estado grave no Centro de Terapia Intensiva (CTI). De acordo com uma prima da vítima, que preferiu não se identificar, Valdeir havia acabado de sair de um sacolão, onde trabalhava descarregando caminhão com alimentos. e seguia para casa.

“Não sabemos ainda muito bem o que aconteceu. Escutei os tiros de casa, quando cheguei na rua ele já estava no chão. Infelizmente, essa fatalidade aconteceu e estamos todos muito nervosos. Meu primo é um homem muito bom, trabalhador e prestativo, e nunca se envolveu com nada de errado”, afirmou.

Durante a ação, os PMs apreenderam 346 cápsulas de cocaína, 337 trouxinhas de maconha, réplica de metralhadora, munições deflagradas e três rádios comunicadores. O caso foi registrado na 72ªDP (Mutuá).