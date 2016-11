Fuzileiro é ‘recrutado’ por traficante para fazer manutenção de armamento

23/11/2016 às 07:25h Enviado por: Samuel Castro

Pará e o menor foram presos Foto: Divulgação

Um fuzileiro naval, de 22 anos, foi detido por policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) num ponto de venda de drogas no Jardim Miriambi, em São Gonçalo, na manhã de ontem. Na mesma ação, um homem e um menor acabaram capturados com drogas.

De acordo com agentes do Serviço de Inteligência (P-2), o soldado da Marinha foi abordado na Rua Rio Araguaia. Ele disse que era morador de Guadalupe, na Zona Oeste do Rio, mas estava na comunidade de São Gonçalo para fazer a manutenção dos armamentos a mando do chefe do tráfico local, Luís Fernando Rodrigues de Souza, o Nando do Anaia, 29.



Durante a operação, José Marcos Gonçalves da Silva, o Pará, e um adolescente, de 17 anos, foram flagrados com 94 cápsulas de cocaína, dois rádios comunicadores e R$ 35 em espécie, no mesmo endereço que o fuzileiro naval foi encontrado.

Todos foram encaminhados para a 74ªDP (Alcântara), onde Pará acabou autuado por tráfico e associação ao tráfico. Já o menor irá responder por fato análogo aos mesmos crimes. Na delegacia foi constatado que o fuzileiro - que já possuía anotações por roubo, receptação, lesão corporal e desacato - era desertor da Marinha.