Homem é executado a tiros dentro de casa em S. Gonçalo

23/11/2016 às 07:00h Enviado por: Samuel Castro

Segundo as investigações da DH, Tota foi assassinado por dois ocupantes de uma motocicleta Foto: Filipe Aguiar

Por Renata Sena

Aprovado recentemente no concurso do Corpo de Bombeiros, Carlos Antônio Linhares, mais conhecido como Tota, de 49 anos, foi executado a tiros, dentro de casa, na Rua Basílio da Gama, em Vista Alegre, São Gonçalo, no final da manhã de ontem.



De acordo com informações repassadas à Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, dois homens, que estavam numa motocicleta, foram os autores dos disparos. No local do crime, familiares se limitaram a falar somente que a vítima iria ingressar no próximo ano como oficial do Corpo de Bombeiros. A informação, no entanto, não confirmada pelos agentes da DH.

O assassinato de Tota, que era muito conhecido no bairro, chocou moradores. A polícia investiga a execução como a principal linha de investigação, mas outras possibilidades ainda não foram descartadas.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, onde permanecerá até ser liberado para o sepultamento.