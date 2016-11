‘Vou criar um cinturão de segurança com o apoio de batalhões da região’

22/11/2016 às 08:00h Enviado por: Samuel Castro

Carmo assumiu o 35ºBPM Foto: Leonardo Ferraz

Por Thiago Soares

À frente do 35ºBPM (Itaboraí) há apenas 10 dias, o tenente-coronel Marcelo Carmo já contabiliza 40 prisões e cinco armas apreendidas durante sua gestão. O oficial, que assumiu o comando de sua primeira unidade operacional no último dia 10, prometeu uma polícia mais presente e efetiva nos municípios de Itaboraí, Tanguá e Rio Bonito.



OSG - Qual a expectativa de comandar pela primeira vez uma unidade operacional?

Carmo - A melhor possível. Neste curto período, a tropa vem correspondendo as nossas expectativas. A produtividade vem sendo muito boa. Já tivemos diversas apreensões de armas, dezenas de marginais presos, automóveis recuperados. Nosso trabalho vem sendo bem conduzido e está satisfatório.

OSG - Itaboraí é uma das cidades que sofreu com a migração de traficantes do Rio, depois das implantações das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs). Qual a estratégia para coibir a ação desses criminosos?

Carmo - Vamos realizar operações conjuntas com o 7ºBPM (São Gonçalo), o 12ºBPM (Niterói) e o 25ºBPM (Cabo Frio), visando prender esses marginais. Estamos conversando também com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) e o comando do 4ºCPA e esperamos com isso fazer um cinturão de segurança nos municípios.

OSG - O Complexo da Reta é um dos principais locais onde esses criminosos buscam abrigo. Como pretende atuar naquela região?

Carmo - A Reta é tradicionalmente um foco de problemas envolvendo o tráfico de drogas no município. Na última sexta-feira, fizemos uma operação muito bem sucedida no local, onde apreendemos um fuzil e duas pistolas. Durante a ação, um bandido que resolveu enfrentar a PM morreu e outro acabou baleado. Considero que este foi nosso cartão de visitas para a sociedade de Itaboraí. Não compactuaremos com ilegalidade, principalmente com o tráfico de drogas. Faremos sempre operações pontuais, sempre focando em dar boas condições de vida a população de bem que reside na Reta Velha.

OSG - Um dos maiores problemas enfrentados pela polícia é a falta de efetivo nos batalhões. Você considera ideal o número de policiais que têm a sua disposição hoje?

Carmo - A falta de pessoal é uma realidade sim. Já fiz um levantamento e temos um deficit de 20% do que seria o ideal para o batalhão. Mas não podemos confundir falta de efetivo com falta de efetividade. Não posso alegar esse fato e deixar de fazer operações diárias. Tenho que trabalhar com a inteligência para otimizar e colocar os homens que tenho nas áreas mais sensíveis para trazer a sensação de segurança para a população.

OSG - O que a população de Itaboraí pode esperar do seu comando?

Carmo - A sociedade pode esperar muito comprometimento da Polícia Militar. Estaremos comprometidos diuturnamente. As portas estão sempre abertas para quem quiser participar desse processo, fornecendo informações e fazendo denúncias. Temos que andar lado a lado para que tudo dê certo. A participação da sociedade é fundamental para a polícia. Não podemos estar de um lado e eles de outro. Este é o meu compromisso.