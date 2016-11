Preso acusado de matar três durante ‘guerra’ do tráfico

22/11/2016 às 07:50h Enviado por: Samuel Castro

Élton Sete foi surpreendido por agentes da DH, em Itaipuaçu Foto: Sandro Nascimento

Por Thuany Dossares

Apontado pela polícia como o elo entre traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) do Morro do Estado, no centro de Niterói, e os da Favela do Acari, na Zona Norte do Rio, Élton Gomes da Silva, o Élton Sete, de 31 anos, foi preso por agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), em Itaipuaçu, Maricá, na madrugada de ontem. Contra ele, havia três mandados de prisão em aberto pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas.



Os policiais contaram que capturaram o acusado na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), enquanto ele seguia para casa num veículo Sportage branco, após assistir a final de um campeonato de futebol amador no Morro do Estado. De acordo com as investigações, Élton Sete era um dos gerentes gerais da venda de drogas do Morro do Estado e pertencia ao chamado ‘Bonde do Anão’, liderado por Wallace Araújo Torres, o Anão. O criminoso era o responsável por fazer a ponte entre o chefão do tráfico da comunidade de Niterói e Carlos Eduardo Sales Cardoso, o Capilé, da Favela do Acari, principal liderança do TCP em liberdade.

Ainda segundo a apuração policial, Élton Sete seria um dos responsáveis pelas execuções de Wellington dos Santos Carnot, o Careca, Moisés Machado Farias, o Papaléguas, e David Lucas de Oliveira Cruz, o DVD, assassinados em novembro do ano passado, durante a guerra entre bandidos rivais pelo controle dos pontos de vendas de drogas no Morro do Estado.

Após a prisão de Anão, em março de 2013, Élton Sete assumiu a liderança do tráfico da comunidade, mas se afastou logo depois. Além das acusações de tráfico e homicídio, o criminoso também é investigado por estelionato e estaria lavando o dinheiro da venda de drogas e clonando cartões. Seu apelido, inclusive, seria em referência ao artigo 171 do Código Penal, que trata de estelionato.