Encontrado morto dentro de carro em Alcântara

22/11/2016 às 07:25h Enviado por: Samuel Castro

Agentes da DH periciaram o local e assumiram as investigações Foto: Luiz Nicolella

O autônomo Paulo Roberto de Azeredo Coutinho, de 62 anos, foi encontrado morto, na tarde de ontem, dentro de seu veículo, na Rua Augusto Simão, em Alcântara, São Gonçalo.

O corpo de Paulinho, como o autônomo era chamado por amigos, estava no banco traseiro do veículo Polo, de cor branca, com placa de São Paulo, na Rua Augusto Franco. Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram ao local, mas não encontraram marcas de violência no corpo da vítima. O caso será investigado pela especializada como morte suspeita.

Paulo, que era morador do Apollo, em Itaboraí, vivia da renda de imóveis alugados e deixa dois filhos e esposa. Muito abalados, familiares estiveram no local em que o corpo foi encontrado, mas preferiram não comentar o caso.

O corpo de Paulinho foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, onde passará por nova perícia.