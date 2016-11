Policial do GAM é enterrado em SG

21/11/2016 às 10:50h Enviado por: Thuany Dossares

Dezenas de colegas da corporação acompanharam enterro do corpo ontem, em Vista Alegre Foto: Luis Nicolella

Ao som de sirenes e salvas de palmas, o corpo do subtenente do Grupamento Aeromóvel (GAM) da PM Camilo Barbosa Carvalho, de 39 anos, foi enterrado no final da tarde de ontem, no cemitério Parque Nichteroy, no bairro Vista Alegre, em São Gonçalo. Cerca de 250 pessoas acompanharam a cerimônia fúnebre para se despedir do militar, que foi um dos quatro policiais militares mortos na queda de um helicóptero da corporação, na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, no sábado.

Muito abalados, os familiares de Barbosa pouco falaram sobre o caso. No entanto uma prima do agente, que preferiu não se identificar, se dizia inconformada.

"O Estado do Rio está um caos, o país ainda mais, é uma Justiça omissa. Agora não estamos preocupados se o helicóptero sofreu uma pane ou se foi abatido, o que temos certeza é de que ele foi assassinado. É um sentimento de dor misturada com revolta", desabafou.

Morador de Manilha, em Itaboraí, ser policial militar era o sonho do subtenente, que estava há 15 anos na corporação. Comandante do Comando de Operações Especiais (COE), o coronel René Alonso informou que Barbosa estava na aeronave operando o equipamento de imagens durante a missão de monitoramento.

Camilo Barbosa era casado e deixa um casal de filhos, uma menina de 8 anos e um bebê de apenas 1 ano e 5 meses.





Investigações - O secretário estadual de Segurança Pública, Roberto Sá, disse, em entrevista coletiva, que tanto os corpos quanto a aeronave não possuíam marcas de perfurações por arma de fogo.

"O laudo de necrópsia dos quatro policiais que estavam no helicóptero já saiu, a perícia foi muito rápida, muito eficiente. Não há perfuração por arma de fogo nos corpos, a perícia está sendo feita pela DH (Divisão de Homicídios). Na aeronave, a perícia está sendo feita pela Aeronáutica que, até o momento, não encontrou nenhum tipo de perfuração, mas é muito cedo para qualquer conclusão. Então não se descarta nada até o presente momento", declarou o secretário.

O governador Luiz Fernando Pezão decretou luto oficial por três dias pelas mortes do sargento Rogério Félix Rainha, subtenente Camilo Barbosa Carvalho, capitão Willian de Freitas Schorcht e major Rogério Melo Costa.