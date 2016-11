Homem é encontrado morto em campo de futebol no Porto Velho

21/11/2016 às 11:10h Enviado por: Rene Santos

Um homem foi encontrado morto na noite do último sábado, na Rua Manoel Batista, próximo a um campo de futebol, no Porto Velho, em São Gonçalo. De acordo com policiais militares, eles receberam a informação de que uma pessoa tinha sido vítima de tiros às margens da BR-101 (Niterói-Manilha) no entanto, ao chegarem no local, já encontraram a vítima morta. Moradores não souberam informar o que aconteceu com o homem e relataram que não escutaram disparos. A vítima, identificada como Carlos Roberto Gomes, sem idade anotada, foi encontrada usando blusa rosa e bermuda jeans. O caso foi registrado na Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNISG), onde o caso será investigado. (Daniela Scaffo)