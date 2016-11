Garotinho é submetido à cirurgia no coração

21/11/2016 às 11:05h Enviado por: Rene Santos

Sob custódia no hospital particular Quinta d’Or, na Zona Norte do Rio, o ex-governador Anthony Garotinho precisou ser submetido a uma angioplastia, na manhã de ontem. De acordo com a unidade, foi necessário o implante de um “stent”(pequeno tubo de metal para melhorar o fluxo sanguíneo no coração), mas ele passa bem. Segundo os médicos, o ex-governador poderia até ter sofrido um infarto, por conta do stress ao qual foi exposto com a sua prisão, na última quarta.