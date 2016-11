Dupla é presa com drogas no Galo Branco

20/11/2016 às 11:20h Enviado por: Rene Santos

Edrew e Brendo foram flagrados com drogas na Chumbada Foto: Divulgação

Após troca de tiros entre policiais do 7º BPM (São Gonçalo) e traficantes do Morro da Chumbada, no Galo Branco, em São Gonçalo, dois rapazes foram flagrados com drogas, na tarde de sexta-feira. Agentes do Serviço de Inteligência (P2) informaram que foram até a comunidade para realizar uma operação para combater o tráfico de drogas, quando foram recebidos a tiros por um grupo de homens armados.



Em seguida, os militares encontraram Edrew Pereira Cardozo, mais conhecido como Bacon, 18, e Brendo Ferreira Seixas, o Litrão, de 22 anos, na Rua Guilherme dos Santos. Com a dupla,foram apreendidas 296 pinos de cocaína, 95 trouxinhas de maconha, 46 pedras de crack, 15 frascos de cheirinho da loló, rádio comunicador e R$ 30 em espécie.

Bacon e Litrão foram encaminhados para a 73ª DP (Neves), onde ambos foram autuados por tráfico. (Thuany Dosssares)