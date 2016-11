Pegos com drogas no Engenho Pequeno

20/11/2016 às 11:10h Enviado por: Rene Santos

Dupla estava com trouxinhas de maconha e rádio transmissor Foto: Divilgação

Dois rapazes foram presos com drogas por policiais do 7º BPM (São Gonçalo), no início da noite de sexta-feira, no Engenho Pequeno, em São Gonçalo. Policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) Coruja contaram que foram até a localidade para realizar uma operação com o objetivo de reprimir o tráfico de entorpecentes, quando, no alto da comunidade, eles foram recebidos a tiros pelos criminosos da localidade e, após o confronto, encontraram Luiz Felipe Correa Lopes, de 21 anos, e Guilherme Lisboa Ribeiro, de 18, numa área de mata. Com a dupla, foram apreendidas 225 trouxinhas de maconha e um rádio comunicador. Os acusados foram encaminhados para a 73ª DP (Neves), onde o caso foi registrado e os detidos autuados por tráfico. (Thuany Dossares)