Morto após troca de tiros no Coelho

20/11/2016 às 11:05h Enviado por: Rene Santos

Um homem acabou morto durante troca de tiros entre policiais do 7º BPM (São Gonçalo) e criminosos da comunidade da Alma, no Coelho, em São Gonçalo, no início da madrugada de ontem. Na ação, armas e drogas também foram apreendidas.



Os policiais militares contaram que seguiam para o Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) do Jóquei e, ao passarem pela Estrada do Coelho, foram vistos por quatro suspeitos que correram ao perceberem a aproximação da viatura.

Durante a fuga, o grupo atirou contra os agentes, e houve confronto. Após a troca de tiros, os PMs encontraram um suspeito identificado apenas como Costelinha, baleado na Rua Caruaru, no entanto ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local.

Ainda de acordo com os policiais, Costelinha portava uma pistola calibre 9 milímetros e, com ele, havia também uma mochila com um revólver calibre 38, 169 trouxinhas de maconha, 19 cápsulas de cocaína, munições de escopeta calibre 12 e seis rádios comunicadores. O caso foi registrado na central de flagrantes da 74ª DP (Alcântara). (Thuany Dossares)