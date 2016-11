Porteiro é assassinado

20/11/2016 às 11:00h Enviado por: Rene Santos

Em dos menores foi encontrado morto na comunidade da Dita, no Jardim Nova República Foto: Divulgação

Por Thuany Dossares

Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) investigam três assassinatos que aconteceram entre quinta-feira e a tarde de sexta-feira, em bairros de São Gonçalo.



O porteiro André Luis dos Santos Martinez, de 41 anos, foi espancado até a morte na comunidade da Palmeira, no Complexo do Salgueiro, na tarde de sexta-feira. De acordo com a apuração policial, o porteiro estaria num bar, quando foi surpreendido por um grupo de homens que o agrediu com pauladas e barras de ferro. André Luis ainda foi colocado num ônibus que faz a linha entre o bairro e Niterói, para ser levado para o Pronto Socorro Central de São Gonçalo, no Zé Garoto, mas ele já chegou sem vida na unidade de saúde. No Jardim Nova República, um menor, de 16 anos, foi encontrado morto na Rua Cisplatina, no interior da comunidade da Dita. A perícia técnica constatou que o adolescente foi executado com um tiro nas costas no alto do morro, no final da noite de quinta-feira, mas foi arrastado até uma das entradas da Dita.

Segundo as investigações, o menor pode ter sido vítima da guerra entre traficantes de facções rivais que tentam controlar os pontos de venda de drogas da comunidade.

Já no Rio do Ouro, outro adolescente, também de 16 anos, foi executado na Rua 4, na Favela da Linha.

Todos os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó.