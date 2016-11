Presos após assalto a ônibus em S. Gonçalo

19/11/2016 às 08:00h Enviado por: Samuel Castro

Jean e os três menores foram reconhecidos por vítimas de roubo Foto: Divulgação

Um homem foi preso e três menores apreendidos por policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), logo após assaltarem passageiros de um ônibus, quinta-feira à noite, na Avenida Paiva, no bairro de Neves, em São Gonçalo.



Os militares faziam uma ronda pela via, quando foram informados por um passageiro do coletivo, através de sinais, sobre o roubo em andamento. Cerca de 50 metros à frente, os policiais conseguiram alcançar três suspeitos: Jean Bruno Autorino da Rocha, de 18 anos, e dois menores, de 16.

O outro acusado de envolvimento no crime, também de 16 anos, fugiu correndo, mas foi alcançado minutos depois, após perseguição a pé. Com ele, foram apreendidos um simulacro de pistola, um celular e R$ 589 em espécie.

Os quatro foram encaminhados à 73ªDP (Neves), onde todos acabaram reconhecidos pelas vítimas.

Tráfico - PMs flagraram um jovem e dois adolescentes com drogas, quinta à noite, na Favela da Linha, em Rio do Ouro, São Gonçalo. Os agentes realizavam uma ação de rotina na comunidade quando foram recebidos a tiros pelos criminosos. Após o confronto, Bruno Neves Bastos, 27, e dois adolescentes, de 14 e 17 anos, acabaram detidos. Com o trio, foram encontrados 263 sacolés de cocaína, 136 papelotes de maconha e um rádio transmissor. O caso foi registrado na 74ªDP (Alcântara).