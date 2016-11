PM faz megaoperação contra o tráfico em favelas de SG

19/11/2016 às 07:30h Enviado por: Samuel Castro

Durante a ação, PMs apreenderam grande quantidade de drogas Foto: Divulgação Dupla foi presa no Catarina Foto: Divulgação

Por Thuany Dossares

Policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) realizaram uma megaoperação, no Jardim Catarina e no Complexo do Anaia, em São Gonçalo, na manhã de ontem. A ação, que contou com o apoio de agentes do 12ºBPM (Niterói), terminou com quatro homens presos, grande quantidade de drogas apreendidas e veículos recuperados.



O tenente-coronel Ruy França, comandante do 7ºBPM, declarou que a operação tinha objetivo capturar Schumaker Antonácio do Rosário, de 32 anos, Luís Fernando Rodrigues de Souza, o Nando do Anaia, 29, e Ricardo Severo, o Faustão, 36 - esse oriundo da Vila Cruzeiro, no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio. Ligados ao Comando Vermelho (CV), eles seriam os responsáveis por ameaçar e ordenar que moradores, entre eles policiais, abandonassem suas casas no Complexo do Miriambi.

“A ação está diretamente ligada às ameaças aos moradores. Operamos hoje nas comunidades onde esses criminosos atuam: no Jardim Catarina, o Schumaker; e no Anaia, Nando e o Faustão. Outro objetivo da intervenção policial era o de apurar denúncias sobre roubos de carga e de veículos”, esclareceu França.

Cerca de 85 PMs, divididos em 10 equipes, iniciaram operações simultâneas nas favelas da 39 e Pica-Pau, no bairro Jardim Catarina, além de Cafuca, Monte Formoso, Meia Noite, Buraco Quente, Parada São Jorge, Barracão e Anaia, por volta das 6h. Na entrada das comunidades, os policiais foram recebidos a tiros. Após breve confronto, Matheus Eduardo Ferreira, o 2F, 22, Laio Reis da Silva Motta, o Fininho, 24, Flávio Luiz Silva do Nascimento e Leandro Severo da Silva, o Recife, 31, acabaram presos. De acordo com os agentes, Recife, que tinha um mandado de prisão por homicídio, seria gerente do tráfico na Cafuca.

Na ação, ainda foram apreendidas 5.525 cápsulas de cocaína, 890 trouxinhas de maconha e rádios comunicadores. Também foram recuperados oito veículos roubados, entre eles um caminhão de carga. O dono do caminhão, que preferiu não se identificar, contou que foi assaltado no último dia 8, por pelo menos sete bandidos armados com fuzis, no Jardim Miriambi, enquanto fazia uma entrega.

“Esta é a primeira operação desse porte que estou fazendo. Tivemos o apoio do 12ºBPM (Niterói) e essa integração ocorrerá de forma rotineira, um batalhão ajudando o outro. Nosso principal foco hoje era o Anaia, porque estavam dizendo que a polícia não entra lá. Não entrava, porque agora vai entrar e vai entrar regularmente. Não só no Anaia, como em qualquer lugar de São Gonçalo. Acabou essa história de que o 7ºBPM não entra aqui ou ali. Vamos atuar em todo lugar”, finalizou França.

Todos os presos e o material apreendido foram encaminhados para a central de flagrantes da 74ªDP (Alcântara).