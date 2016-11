Confronto termina com um morto e dois baleados no Complexo da Reta

19/11/2016 às 07:00h Enviado por: Samuel Castro

PMs apreenderam um fuzil, três pistolas, munições e drogas Foto: Divulgação

Um suspeito morreu e outro acabou baleado durante troca de tiros entre policiais do 35ºBPM (Itaboraí) e traficantes do Complexo da Reta, em Itaboraí, na manhã de ontem. Na ação, um PM também acabou ferido.

Militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) e do Serviço de Inteligência (P-2) realizavam uma ação de combate ao tráfico no conjunto de favelas quando se depararam com um veículo Renault Oroch verdade, que constava como roubado, na Avenida Flávio Vasconcelos. Os agentes tentaram interceptar o carro, mas os ocupantes, armados de fuzis e pistolas, começaram a efetuar vários disparos.

Após intenso confronto, os PMs encontraram Victor Cunha de Sousa, o VT, de 23 anos, e um homem, ainda não identificado, baleados. Com a dupla, foram apreendidos um fuzil calibre 5.56, três pistolas, diversas munições para armas de diferentes calibres, um quilo de pasta base de cocaína, 145 trouxinhas de maconha e rádios comunicadores.



Os acusados foram socorridos e encaminhados para o Hospital Desembargador Leal Júnior, onde o homem sem identificação acabou não resistindo aos ferimentos. Na unidade de saúde, Cleide Cristina da Silva acabou flagrada com um carregador de pistola enquanto visitava VT. De acordo com a polícia, Cleide é mãe de um criminoso identificado apenas como Verdão, uma das lideranças do tráfico do Complexo da Reta.

Durante o confronto, um sargento da PM acabou atingido por um disparo de fuzil no ombro. O militar foi socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo, e já recebeu alta. “Vamos combater o tráfico de drogas, mas não só isso. Iremos reprimir toda atividade ilícita na área do 35ºBPM”, comentou o tenente-coronel Marcelo Carmo, comandante da unidade. O caso foi registrado na 71ªDP (Itaboraí).