Polícia investiga três mortes em SG e Niterói na tarde de ontem

18/11/2016 às 09:00h Enviado por: Leticia Lopes









Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNISG) investigam três mortes em diferentes bairros de São Gonçalo e Niterói ocorridas durante a tarde de ontem.









Por volta das 15h, policiais militares do 7°BPM (São Gonçalo) foram acionados para resguardo do local de homicídio de um corpo não identificado, com idade aproximada entre 20 e 25 anos, no bairro Boa Vista. Com perfurações no rosto e nas costas, o corpo foi deixado debaixo de uma árvore na Travessa Frederico Marques, altura do número 3859, próximo ao Piscinão de São Gonçalo.









Ainda no local, os agentes da DHNISG tomaram conhecimento de um homicídio no Gradim, bairro próximo dali. O corpo, também sem identificação, foi encontrado dentro do porta-malas de um carro totalmente carbonizado, modelo Fiat Idea, na Rua Visconde de Itaúna, altura do Km 313, saída para o bairro Gradim. Os corpos foram periciados e encaminhados para o IML de Tribobó.









Em Niterói, já no início da noite, os agentes realizaram perícia técnica na vítima que foi encontrada na Estrada do Muriqui Pequeno, na altura do número 667, na região de Vila Progresso, em Pendotiba, Niterói. O corpo foi encaminhado para o IML do Barreto.