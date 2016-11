Baleados durante confronto entre PMs e traficantes no Morro do Feijão

18/11/2016 às 07:50h Enviado por: Samuel Castro

Durante a ação, agentes apreenderam uma pistola e drogas Foto: Sandro Nascimento

Dois rapazes foram baleados durante troca de tiros entre policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) e criminosos do Morro do Feijão, no Paraíso, em São Gonçalo, na manhã de ontem. Na ação, arma e drogas foram apreendidas.



Militares da Ocupação Coruja realizavam uma operação para combater o tráfico, quando foram recebidos a tiros por diversos homens armados. Após o intenso confronto, os PMs encontraram Maycon Lima da Costa, o Piloto, 19, e Danilo Costa Marinho, o Branquinho, de 18 anos, baleados, na Rua Francisco Portela. Segundo os agentes, com a dupla foram encontradas uma pistola calibre 40, 471 trouxinhas de maconha, 98 cápsulas de cocaína, além de dois rádios comunicadores e R$ 23.

Os suspeitos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Branquinho foi atendido e recebeu alta momentos depois, enquanto Piloto passou por cirurgia e permanece internado sob custódia. O caso foi registrado na central de flagrantes da 73ªDP (Neves).